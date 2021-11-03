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Бизнес и законодательство 03.11.2021 12:18

Дополнительные поступления в госбюджет Азербайджана от поправок в Налоговом кодексе в 2022г превысят 65 млн манатов

Дополнительные поступления в госбюджет Азербайджана в 2022 году от внесения изменений в Налоговый кодекс оцениваются в свыше 65 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной налоговой службе (ГНС).

Правительство Азербайджана в рамках бюджетного пакета, внесло в парламент проект поправок в Налоговый кодекс.

Данный проект предусматривает, как применение налоговых льгот по различным направления, включая освобождения от уплаты налогов, так и повышение ставок акцизов на различные товары и штрафов за различные нарушения.

Согласно проекту, размер акциза на производство за каждый литр питьевого (этилового) спирта, водки, темного алкоголя и темных алкогольных материалов, ликера и ликерной продукции планируется увеличить с 3,2 манат до 4 манат.

Поправки также предусматривают увеличение ставки акцизов на производимые в стране сигареты или заменители из табака. В частности, ставка акциза составит 38,5 манат (в настоящее время 35 манат) за каждую 1 тыс. сигарет.

Кроме этого, поправки предусматривают повышение ставок акцизов на импортируемые в республику автомобили с объемом двигателя свыше 3 тыс. куб. см. с даты производства которых прошло более 3 лет.

В частности, ставка акциза для легковых автомобилей с объемом двигателя до 4 тыс. куб. см. составит 5,6 тыс. манатов, а сумма, взимаемая за каждый куб. см. для части объема двигателя в 3001-4000 куб. см., увеличивается с 13 до 15 манатов.

Ставка акциза для легковых автомобилей с объемом двигателя до 5 тыс. куб. см. увеличивается с 18,6 тыс. манатов до 20,6 тыс. манатов, а сумма, взимаемая за каждый куб. см. для части объема двигателя от 4 тыс. до 5 тыс. куб. см – увеличивается с 35 до 40 манатов.

Ставка акциза для легковых автомобилей с объемом двигателя выше 5 тыс. кубических сантиметров повышается с 53,6 тыс. манатов до 60,6 тыс. манатов, а сумма, взимаемую за каждый дополнительный куб. см., - с 70 до 80 манатов.

Кроме этого, поправки в Кодексе предусматривают применение налоговых льгот для членов семей-шехидов войн в Карабахе и получивших ранения в ходе боевых действий. От уплаты налогов на три года также предполагается освободить импорт и продажу в Азербайджане гибридных автомобилей.

Поправки в Налоговом Кодексе вступят в силу с 1 января 2022 года.

А.Азизов

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Тэги: НАЛОГИ, КОДЕКС, ЭФФЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]