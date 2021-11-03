Зеленский не успел на выступление на сессии климатической конференции в Глазго из-за встречи с Блинкеном - глава МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не успел на выступление на сессии климатической конференции СOP26 в Глазго (Великобритания) в момент, когда его объявлял специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри, поскольку был на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"В то время, как по медиа разгоняются всякие истории о том, что Керри объявил Украину, а Украины не было в зале, то вам при этом не рассказывают, что именно в это время происходила встреча президента Украины с государственным секретарем Энтони Блинкеном. И поскольку она была очень предметной и продолжительной, они проговорили очень много, то банально просто плавающий график не позволил нам вовремя попасть в зал. Поверьте мне, что это был чрезвычайно важный разговор, чрезвычайно полезный и чрезвычайно доверительный", - сказал Кулеба в прямом эфире в соцсети Facebook в среду.
При этом он отметил, что Украина предупредила организаторов о том, что не успевает на выступление, и сбой произошел не со стороны Украины, а со стороны организаторов этого мероприятия.
"Давайте, что называется, внимательно следить за руками. Кто начал разгонять историю о том, что вроде бы скандал, президента Украины не было на заседании, когда Джон Керри его вел и объявил выступление Украины? Это начали делать российские медиа", - подчеркнул министр.
Кулеба указал, что на полях конференции президент Украины очень хорошо поговорил и с президентом США Джозефом Байденом, и с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
"Безусловно, основная тема разговора с ними была ситуация на Донбассе и что мы вместе с партнерами можем сделать, чтобы остановить Россию, чтобы заставить ее конструктивно себя вести на переговорах, а также вопрос энергетической безопасности нашего государства. Это темы, которым президент Украины уделял особое внимание во время своих контактов", - сказал он.
Глава МИД Украины также обратил внимание на то, что во время климатической конференции в Глазго президент Украины провел 13 двусторонних встреч и контактов.
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