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СНГ 03.11.2021 16:29

Климатические действия России не имеют своей целью быть приуроченными к какому-то мероприятию - Песков о критике Байдена

В Кремле не согласны с обвинениями президента США Джо Байдена в том, что Россия не внесла достаточный вклад в конференцию по изменению климата в Глазго, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"С подобной постановкой вопроса мы не согласны. Климатические действия России не имеют своей целью быть приуроченными к какому-то мероприятию. Мы, конечно, не умаляем значения мероприятия в Глазго, но действия России по климату носят последовательный и очень серьезный продуманный характер", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее заявление Байдена.

Он рассказал, что Россия принимает меры в плане борьбы с лесными пожарами, меры по диверсификации энергобаланса. "Наш энергобаланс гораздо более зеленый, чем энергобаланс многих стран", - заметил Песков.

"Россия как раз занимает весьма и весьма ответственную позицию. У нас сформулированы перспективные конкретные планы работы на этом направлении. В данном случае, скорее всего, все это не было доложено президенту США, когда он говорил о неучастии России", - добавил он.

Песков рассказал, что в Глазго была представлена российская делегация в лице вице-премьера РФ Алексея Оверчука и советника президента Руслана Эдельгериева. По словам пресс-секретаря, они принимали самое активное участие в конференции.

Ранее президент США заявил, что Россия и Китай совершили ошибку, так как не внесли достаточный вклад в конференцию по изменению климата COP26.

"Честно говоря, я думаю, что для Китая было большой ошибкой не появиться на COP26 (председатель КНР Си Цзиньпин не прилетел на конференцию - ИФ). То же относится и к России", - сказал Байден на пресс-конференции на COP26 во вторник.

По его словам, единственное и основное, что привлекает внимание мира - это проблема климата. "Везде... от Исландии до Австралии, и это огромная проблема", - сказал Байден.

"А они (Китай - ИФ) устранились. То же касается и Путина, России. Тундра горит, действительно горит. У них серьезная климатическая проблема, а они молчат, когда речь заходит о том, чтобы что-то с этим делать", - отметил президент США.

Песков в свою очередь заметил, что горит не только тундра, но и леса в Калифорнии, Турции и в других странах мира. " Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Россия сталкивается по некоторым параметрам даже с более серьезными вызовами из-за изменения климата.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]