Партии в Чехии согласились сформировать правящую коалицию

Чешские партии согласились подписать коалиционное соглашение спустя почти месяц после выборов, в то время как президент страны Милош Земан все еще находится в больнице, сообщает в среду чешское радио.
В новую правящую коалицию, как ожидается, войдут альянс "Вместе", состоящий из Гражданской демократической партии, христианских демократов и партии "Традиция Ответственность Процветание 09", и коалиция Пиратской партии с движением "Старосты и независимые", которые вместе занимают 108 мест в парламенте. Ожидается, что пять партий подпишут соглашение о коалиции в понедельник 8 ноября.
В кабинете будет 18 членов, включая новых министра законодательства, министра по делам ЕС и министра науки, исследований и инноваций.
Лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала должен стать новым премьер-министром страны и сменить на этом посту Андрея Бабиша. Также члены альянса "Вместе" займут посты министров финансов, обороны, труда, транспорта, здравоохранения, юстиции, сельского хозяйства, окружающей среды, культуры и науки, исследований и инноваций.
Представители коалиции Пиратской партии с движением "Старосты и независимые" будут занимать посты министров внутренних дел, образования, регионального развития, иностранных дел, законодательства и министра по делам ЕС.
Президент Чехии Милош Земан с 10 октября находится в больнице. Информации о его состоянии на данный момент не поступало.
Участники VIII Глобального бакинского форума посетят Шушу
Азербайджано-белорусский товарооборот за 8 месяцев вырос на 30% - глава Палаты представителей Беларуси
Минсельхоз РФ планирует сохранить исторический принцип при распределении квоты на экспорт зерна
Цена на нефть на уровне $60-70 за баррель приемлема для Азербайджана - Шахбазов
Лагард считает маловероятным подъем ставки европейским ЦБ в следующем году
Семь человек погибли при крушении Ан-12 под Иркутском
В Европе рост заражений COVID-19 фиксируют пятую неделю подряд - ВОЗ
Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на поездки в Турцию в нерабочие дни
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Исмаиллы
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Кредит наличными под 14% от Yelo Bank
Лица AccessBank: Ханум Мурадова, Глава Контактного Центра AccessBank-а: «Нас можно назвать «бойцами невидимого фронта»»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии