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Дальнее зарубежье 03.11.2021 17:03

Партии в Чехии согласились сформировать правящую коалицию

Чешские партии согласились подписать коалиционное соглашение спустя почти месяц после выборов, в то время как президент страны Милош Земан все еще находится в больнице, сообщает в среду чешское радио.

В новую правящую коалицию, как ожидается, войдут альянс "Вместе", состоящий из Гражданской демократической партии, христианских демократов и партии "Традиция Ответственность Процветание 09", и коалиция Пиратской партии с движением "Старосты и независимые", которые вместе занимают 108 мест в парламенте. Ожидается, что пять партий подпишут соглашение о коалиции в понедельник 8 ноября.

В кабинете будет 18 членов, включая новых министра законодательства, министра по делам ЕС и министра науки, исследований и инноваций.

Лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала должен стать новым премьер-министром страны и сменить на этом посту Андрея Бабиша. Также члены альянса "Вместе" займут посты министров финансов, обороны, труда, транспорта, здравоохранения, юстиции, сельского хозяйства, окружающей среды, культуры и науки, исследований и инноваций.

Представители коалиции Пиратской партии с движением "Старосты и независимые" будут занимать посты министров внутренних дел, образования, регионального развития, иностранных дел, законодательства и министра по делам ЕС.

Президент Чехии Милош Земан с 10 октября находится в больнице. Информации о его состоянии на данный момент не поступало.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]