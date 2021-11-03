Партии в Чехии согласились сформировать правящую коалицию

Чешские партии согласились подписать коалиционное соглашение спустя почти месяц после выборов, в то время как президент страны Милош Земан все еще находится в больнице, сообщает в среду чешское радио.

В новую правящую коалицию, как ожидается, войдут альянс "Вместе", состоящий из Гражданской демократической партии, христианских демократов и партии "Традиция Ответственность Процветание 09", и коалиция Пиратской партии с движением "Старосты и независимые", которые вместе занимают 108 мест в парламенте. Ожидается, что пять партий подпишут соглашение о коалиции в понедельник 8 ноября.

В кабинете будет 18 членов, включая новых министра законодательства, министра по делам ЕС и министра науки, исследований и инноваций.

Лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала должен стать новым премьер-министром страны и сменить на этом посту Андрея Бабиша. Также члены альянса "Вместе" займут посты министров финансов, обороны, труда, транспорта, здравоохранения, юстиции, сельского хозяйства, окружающей среды, культуры и науки, исследований и инноваций.

Представители коалиции Пиратской партии с движением "Старосты и независимые" будут занимать посты министров внутренних дел, образования, регионального развития, иностранных дел, законодательства и министра по делам ЕС.

Президент Чехии Милош Земан с 10 октября находится в больнице. Информации о его состоянии на данный момент не поступало.