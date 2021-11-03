Саакашвили призывает грузинских эмигрантов прибыть в день X на родину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили направил послание грузинским эмигрантам, с которым журналистов ознакомил посетивший его в среду грузинский адвокат Валерий Гелбахиани.

В послании Саакашвили призывает эмигрантов на один день приехать на родину.

"Этот день скоро настанет, но когда, покажут происходящие процессы. Об этом дне мы скажем заранее. Если вы приедете, я обещаю, вернетесь назад победителями", - написал Саакашвили.

Гелбахиани сообщил также журналистам, что не исключает оказания юридической помощи Саакашвили.

"Я несколько раз встречался с Саакашвили до его задержания в Грузии. Мы забыли прежние обиды. Сейчас у него сложные дни и, естественно, я как гражданин и адвокат, готов оказать бывшему президенту юридическую помощь", - заявил он.

В 2007 году Гелбахиани предъявили обвинение в подготовке антигосударственного заговора вместе с бизнесменом Бадри Патаркацишвили. Обвинение предъявил Гелбахиани занимавший на тот момент пост заместителя генерального прокурора Ника Гварамия, который в настоящее время является адвокатом Саакашвили и генеральным директором оппозиционного телеканала "Мтавари архи". Состоялся суд, который заочно принял решение о двухмесячном предварительном заключении Гелбахиани, так как тот скрылся за границей. Позже, в феврале 2012 года Гелбахиани вернулся в Грузию, где был задержан. Состоявшийся суд освободил его под залог. При новых властях в 2012 году с Гелбахиани сняли все обвинения.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.