Diageo построит в Китае первый завод по выпуску солодового виски

Британская Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкоголя, начала строительство первого завода по производству солодового виски в Китае.

Инвестиции в проект, как ожидается, составят $75 млн, сообщает агентство "Синьхуа".

Китай является крупнейшим в мире рынком алкогольных напитков. При этом спрос на виски в этой стране быстро растет среди потребителей среднего класса. Это побудило компанию открыть здесь винокуренный завод, сказал президент Diageo по Азиатско-Тихоокеанскому региону Сэм Фишер.

Завод расположен в уезде Эрюань провинции Юньнань на юго-западе Китая на высоте 2,1 тыс. метров. Эта местность известна благоприятным умеренным климатом, богатым биоразнообразием и доступом к природной родниковой воде. Площадь предприятия составит 66 тыс. квадратных метров.

На территории завода будет построен интерактивный центр для посетителей, который привлечет любителей виски и будет способствовать развитию туризма.

"Природное окружение и ландшафт уезда Эрюань позволят нам создать односолодовый виски мирового класса китайского происхождения, который поразит воображение любителей высококачественного виски в Китае", - отметил Фишер.