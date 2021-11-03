Diageo построит в Китае первый завод по выпуску солодового виски

Британская Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкоголя, начала строительство первого завода по производству солодового виски в Китае.
Инвестиции в проект, как ожидается, составят $75 млн, сообщает агентство "Синьхуа".
Китай является крупнейшим в мире рынком алкогольных напитков. При этом спрос на виски в этой стране быстро растет среди потребителей среднего класса. Это побудило компанию открыть здесь винокуренный завод, сказал президент Diageo по Азиатско-Тихоокеанскому региону Сэм Фишер.
Завод расположен в уезде Эрюань провинции Юньнань на юго-западе Китая на высоте 2,1 тыс. метров. Эта местность известна благоприятным умеренным климатом, богатым биоразнообразием и доступом к природной родниковой воде. Площадь предприятия составит 66 тыс. квадратных метров.
На территории завода будет построен интерактивный центр для посетителей, который привлечет любителей виски и будет способствовать развитию туризма.
"Природное окружение и ландшафт уезда Эрюань позволят нам создать односолодовый виски мирового класса китайского происхождения, который поразит воображение любителей высококачественного виски в Китае", - отметил Фишер.
Президент Алиев принял председателя правления Центра исламских исследований им. Короля Фейсала
Алиев принял экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович
Немецкий бизнес считает, что затягивать Северного потока 2 по политическим соображениям непродуктивно
Роснефть 12 ноября отчитается о результатах по МСФО за III кв
В Узбекистане сняты ограничения с ряда соцсетей и мессенджера Telegram
На борту упавшего под Иркутском Ан-12, предварительно, были двое сопровождающих - губернатор
Boeing-747 совершил аварийную посадку в Новосибирске
На борту разбившегося Ан-12 под Иркутском были трое граждан Беларуси, двое россиян и двое украинцев - белорусский Минтранс
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Исмаиллы
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Кредит наличными под 14% от Yelo Bank
Лица AccessBank: Ханум Мурадова, Глава Контактного Центра AccessBank-а: «Нас можно назвать «бойцами невидимого фронта»»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии