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Здравоохранение 03.11.2021 16:44

В Европе рост заражений COVID-19 фиксируют пятую неделю подряд - ВОЗ

Европа на протяжении пяти недель остается единственной частью света, где количество новых случаев коронавируса COVID-19 продолжает расти, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Согласно информации ВОЗ, за неделю с 25 по 31 октября было выявлено увеличение новых случаев заражения COVID-19 на 3% во всем мире. Единственным регионом, в котором число случаев продолжает расти, остается Европа, где сообщается о росте случаев на 6%.

В других регионах зафиксировали уменьшение еженедельных случаев заболевания COVID-19. Больше всего заболеваемость упала в восточно-средиземноморском регионе (на 12%) и в Африке и Юго-Восточной Азии (на 9%).

В общей сложности за неделю в мире было выявлено более 3 млн новых случаев заражения COVID-19.

Общемировое количество смертей от заболевания увеличилось на 8% по сравнению с показателями за прошлую неделю. Наибольшее рост смертности был выявлен в Юго-Восточной Азии (на 50%). Также смертность увеличилась в европейском регионе (на 12%) и в западной части тихоокеанского региона (на 10%).

Всего за неделю было зафиксировано более 50 тыс. смертей по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 248 млн случаев заражения коронавирусом и около 5 млн смертей от последствий заражения.

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Тэги: МИР, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]