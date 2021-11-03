Парламент Украины утвердил отставку трех членов правительства

Верховная Рада Украины на заседании в среду поддержала отставку Алексея Любченко с должности первого вице-премьера - министра экономики, Алексея Резникова - с должности вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Романа Абрамовского - с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Любченко был на должности первого вице-премьера - министра экономики с 20 мая 2021 года. До этого он чуть больше года возглавлял Государственную налоговую службу, а в 2015-2020 годах был первым вице-президентом ПАО "Украгрохимхолдинг".
Резников занимал свою должность с 4 марта 2020 года.
В минувший понедельник глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия проинформировал, что Резников является возможным кандидатом на назначение на должность министра обороны Украины (сейчас ее занимает Андрей Таран), тогда как на пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассматривается кандидатура нардепа от монобольшинства Ирины Верещук.
Абрамовский занимал должность министра экологии с 19 июня 2020 года.
Официальное заявление Абрамовского об отставке с занимаемой должности поступило в аппарат Верховной Рады 19 октября.
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