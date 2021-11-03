Правительство Ливии не поедет на Парижскую конференцию в случае приглашения туда израильской делегации

Триполи не примет участия в международной конференции по Ливии 12 ноября в Париже в случае присутствия на ней делегации Израиля, заявил представитель временного правительства страны Мохамед Хаммуда.
"Правительство и весь ливийский народ занимают последовательную позицию в поддержку палестинцев", - подчеркнул представитель правительства Ливии, которого цитирует в среду газета "The Libya observer".
По словам Хаммуды, если подтвердится, что Израиль получил приглашение на конференцию, ливийское правительство не будет в ней участвовать.
Издание отмечает, что ливийские политики с обеих сторон конфликта ставят под сомнение целесообразность проведения этой конференции, когда до всеобщих выборов остается менее чем два месяца.
В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия в Триполи, на западе страны, и временный кабинет на востоке страны, поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.
В октябре прошлого года в Женеве представители противоборствующих сторон подписали соглашение о постоянном прекращении огня.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.
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