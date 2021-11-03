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Дальнее зарубежье 03.11.2021 20:41

Главы МИД стран НАТО в конце ноября начнут в Латвии обсуждать новую стратегическую концепцию альянса

Министры иностранных дел стран-участниц НАТО соберутся на встречу в Риге 30 ноября - 1 декабря, сообщила в среду пресс-служба альянса.

Встреча пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В заявлении МИД Латвии, размещенном на сайте ведомства, говорится, что помимо обсуждения текущих вопросов безопасности, союзники "начнут обсуждение новой Стратегической концепции Североатлантического альянса".

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал разработку Стратегической концепции НАТО одной из ключевых задач в преддверии предстоящего саммита лидеров НАТО в Мадриде, запланированного на 29-30 июня 2022 года. Ринкевич выразил надежду на то, что "встреча министров иностранных дел стран НАТО в Риге станет первой такой дискуссией на уровне министров, которая внесет важные предложения в разработку новой Стратегической концепции НАТО".

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Тэги: НАТО, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]