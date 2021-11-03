Немецкий бизнес считает, что затягивать Северного потока 2 по политическим соображениям непродуктивно

В Восточном комитете немецкой экономики, организации, которая объединяет компании, работающие на восточноевропейском рынке, считают, что затягивать "Северного потока 2" по политическим соображениям - непродуктивно.

"Ускорив переход с угля на природный газ в ближайшие годы мы сможем добиться серьезного сокращения выбросов CO2. Было бы абсолютно контрпродуктивным по политическим соображениям затягивать такие современные инфраструктурные проекты", как "Северный поток 2"", - говорится в заявлении главы комитета Оливера Хермеса.

По его словам, природный газ - это "мостик в мир, свободный от СО2".

Восточный комитет был основан в 1952 году, он объединяет около 350 предприятий, работающих в 29 странах центральной и восточной Европы.