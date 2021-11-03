Цены на нефть снижаются примерно на 2%

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:15 подешевели на $1,64 (на 1,94%) - до $83,08 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются на $1,86 (на 2,22%) - до $82,05 за баррель.

Некоторые страны-члены соглашения говорят о том, что у них нет возможностей для повышения добычи нефти, поэтому они "не поддержат призывы к наращиванию производства", говорится в сообщении Zaner. Тем не менее, "Саудовская Аравия и Ирак имеют реальные мощности по увеличению добычи", отмечают аналитики компании.

По оценкам экспертов, члены ОПЕК+, похоже, не смогли в октябре повысить производство до максимально разрешенных лимитов.

"Несмотря на растущее давление со стороны основных стран-потребителей нефти - Япония вслед за США и Индией теперь также призывает к увеличению добычи - ОПЕК+ пока не показывает никаких признаков того, что они готовы пойти на это", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Тем временем эксперты Fitch Solutions прогнозируют падение цен на Brent в первом полугодии 2022 года на фоне ожиданий замедления спроса и роста запасов в следующем году.

"С 2022 года рыночные условия станут сложнее в связи с замедлением роста спроса и потенциальным наращиванием добычи ОПЕК+, США и Ираном", - пишет агентство.

Согласно прогнозам Fitch Solutions, средняя цена Brent составит $72 за баррель в 2022 году и $73 за баррель в 2023 году.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 3,6 млн баррелей. При этом резервы бензина снизились на 552 тыс. баррелей, а дистиллятов - увеличились на 573 тыс. баррелей.