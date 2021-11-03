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Туризм 03.11.2021 16:38

Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на поездки в Турцию в нерабочие дни

Спрос на туры в Турцию после объявления нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября вырос в несколько раз, также активизировались бронирования направления на новогодние праздники, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" туроператоры.

"После объявления режима нерабочих дней спрос на туры в Турцию и, в особенности, на короткие туры в Стамбул увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущей неделей", - сказали в "Интуристе".

Там добавили, что традиционно туры на ноябрьские праздники бронируются заранее, однако после объявления нерабочих дней спрос стал ажиотажным, и туристы раскупали все, что осталось с заездами на эти даты.

Как отметили в пресс-службе туроператора Tez Tour, первые заявки на ноябрьские праздники начали поступать еще в июне, но в октябре спрос стал ажиотажным. "В течение первых двух суток после объявления периода с 28 октября по 7 ноября нерабочими днями мы зафиксировали двукратный рост количества заявок на отдых в Турции. В компании приняли решение о дополнительных чартерных рейсах, чтобы удовлетворить повышенный спрос", - пояснили в компании.

Туроператор наблюдает также активный рост числа бронирований на новогодние каникулы: большим спросом пользуются туры в провинцию Каппадокия и Стамбул.

"Как и в случае с осенними выходными, в канун Нового года мы добавим в расписание дополнительный вылет, а запланированные чартерные рейсы могут продолжаться до начала летнего сезона", - добавили в Tez Tour.

Туры в Турцию на Новый год хорошо продаются и у "Интуриста". Как сообщили в пресс-службе туроператора, более 55% забронированных поездок в Турцию занимают туры в отели Антальи, на втором месте сити-туры и экскурсионные программы в Стамбул и по маршруту Золотого кольца Турции с посещением Бурсы, Анкары, Каппадокии и Эфеса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ, СПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]