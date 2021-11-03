Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на поездки в Турцию в нерабочие дни

Спрос на туры в Турцию после объявления нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября вырос в несколько раз, также активизировались бронирования направления на новогодние праздники, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" туроператоры.
"После объявления режима нерабочих дней спрос на туры в Турцию и, в особенности, на короткие туры в Стамбул увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущей неделей", - сказали в "Интуристе".
Там добавили, что традиционно туры на ноябрьские праздники бронируются заранее, однако после объявления нерабочих дней спрос стал ажиотажным, и туристы раскупали все, что осталось с заездами на эти даты.
Как отметили в пресс-службе туроператора Tez Tour, первые заявки на ноябрьские праздники начали поступать еще в июне, но в октябре спрос стал ажиотажным. "В течение первых двух суток после объявления периода с 28 октября по 7 ноября нерабочими днями мы зафиксировали двукратный рост количества заявок на отдых в Турции. В компании приняли решение о дополнительных чартерных рейсах, чтобы удовлетворить повышенный спрос", - пояснили в компании.
Туроператор наблюдает также активный рост числа бронирований на новогодние каникулы: большим спросом пользуются туры в провинцию Каппадокия и Стамбул.
"Как и в случае с осенними выходными, в канун Нового года мы добавим в расписание дополнительный вылет, а запланированные чартерные рейсы могут продолжаться до начала летнего сезона", - добавили в Tez Tour.
Туры в Турцию на Новый год хорошо продаются и у "Интуриста". Как сообщили в пресс-службе туроператора, более 55% забронированных поездок в Турцию занимают туры в отели Антальи, на втором месте сити-туры и экскурсионные программы в Стамбул и по маршруту Золотого кольца Турции с посещением Бурсы, Анкары, Каппадокии и Эфеса.
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