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Дальнее зарубежье 03.11.2021 17:16

ВОЗ разрешила экстренное применение индийской вакцины Covaxin от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду одобрила использование в экстренном порядке вакцины Covaxin, разработанной индийской компанией Bharat Biotech.

"ВОЗ разрешила экстренное применение Covaxin, дополнив расширяющийся список вакцин, одобренных ВОЗ для предотвращения заражения COVID-19", - говорится в сообщении международной организации в Twitter.

В нем отмечается, что эксперты пришли к выводу, что вакцина "соответствует стандартам ВОЗ по защите от COVID-19" и что "польза от ее применения намного превосходит риски".

Согласно ВОЗ, вакцину рекомендовано применять среди людей старше 18 лет и вводить ее двумя дозами с интервалом в четыре недели.

Между тем, в ВОЗ отметили, что пока данных об исследовании данной вакцины среди беременных женщин "недостаточно, чтобы оценить безопасность вакцины или ее эффективность во время беременности".

Летом этого года Bharat Biotech сообщала, что ее вакцина против коронавируса COVID-19 показала эффективность 77,8% по итогам третьей фазы клинических испытаний.

Ранее эта вакцина получила разрешение на применение в экстренных ситуациях в ряде стран, в том числе в Бразилии и самой Индии.

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Тэги: ВОЗ, ИНДИЯ, ВАКЦИНА, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]