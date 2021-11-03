Китай быстро наращивает возможности в космосе, США нужно не отставать - американский военачальник

Военные КНР быстро расширяют свои возможности в космосе, и задача США - не отставать от них, заявил в среду заместитель командующего операциями в космосе Космического командования США Ченс Сальцман.
"Больше всего опасений вызывает то, с какой скоростью они преодолевают расстояние от задумки до ее полной реализации в космосе", - заявил он в ходе телефонного брифинга, отвечая на вопрос о Китае.
"Так что, на мой взгляд, нашей задачей будет не отставать от них...и быть готовыми к их темпу внедрения новых средств по действиям против потенциального противника в космосе", - добавил американский генерал.
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