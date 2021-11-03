Семь человек погибли при крушении Ан-12 под Иркутском

Семь человек стали жертвами крушения Ан-12 под Иркутском, после падения самолет вспыхнул, люди погибли во время пожара, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"По уточненным данным, погибли семь человек. После столкновения с землей самолет охватило пламя. Люди погибли в огне", - сказал источник.
Самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно".
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