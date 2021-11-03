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Финансы 03.11.2021 17:12

Лагард считает маловероятным подъем ставки европейским ЦБ в следующем году

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает "очень маловероятным", что ситуация в экономике еврозоны позволит ЕЦБ поднять базовую процентную ставку в следующем году.

"В наших прогнозах для будущего направления ставок (forward guidance) четко озвучены три условия, которые должны быть выполнены прежде, чем ставки будут подняты", - заявила Лагард в ходе выступления в Лиссабоне в среду.

"Несмотря на то, что сейчас мы видим усиление инфляции в еврозоне, инфляционный прогноз на среднесрочную перспективу остается сдержанным, и, таким образом, очень маловероятно, что все три условия будут выполнены в следующем году", - отметила она.

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне по итогам октябрьского заседания, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, ставку по маржинальным кредитам - 0,25%.

Совет управляющих ЕЦБ намерен сохранять ставки на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока не будет уверен, что инфляция достигнет 2% задолго до окончания горизонта прогнозирования и устойчиво закрепится на этом уровне до конца прогнозного периода, а также не посчитает достигнутый прогресс в базовой инфляции достаточным для того, чтобы темпы роста потребительских цен стабилизировались на 2%-ном уровне в среднесрочной перспективе. При этом ЕЦБ не исключает, что в некоторые моменты темпы инфляции будут умеренно превышать целевой показатель.

Лагард дала понять в среду, что ожидания финансовых рынков в отношении ставок ЕЦБ не соответствуют собственному анализу европейского Центробанка.

"Ставки на денежном рынке выросли за последние недели, главным образом, в результате увеличивающейся неопределенности в отношении перспектив инфляции, сигналов из-за рубежа, а также вопросов относительно будущего программ выкупа активов после завершения пандемии", - сказала она.

Как сообщалось, в октябре ЕЦБ не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, но подчеркнул, что благоприятные финансовые условия могут поддерживаться при более умеренных, чем во втором и третьем квартале текущего года, темпах выкупа активов.

Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕЦБ, СТАВКА, ЛАГАРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]