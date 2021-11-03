Вашингтон не видит агрессии в действиях РФ близ границ с Украиной - американский военачальник

США не считают агрессивными действия российских военных близ границ с Украиной, заявил в среду глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
"То, что мы наблюдаем, - это значительное количество военных передвижений на российской стороне близ границ с Украиной. Надо сказать, в них нет ничего открыто агрессивного. Мы наблюдали это и раньше", - заявил Милли на форме по вопросам безопасности Aspen.
По словам Милли, российские войска каждый год проводят крупные военные учения.
"Например, в прошлом апреле Россия провела весьма масштабные военные учения с участием около 50 тыс. военных", - добавил Милли.
При этом он добавил, что Вашингтон "пока что не знает, что означают эти учения", и продолжает следить за ситуацией в этом регионе.
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