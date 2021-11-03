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Дальнее зарубежье 03.11.2021 17:38

Вашингтон не видит агрессии в действиях РФ близ границ с Украиной - американский военачальник

США не считают агрессивными действия российских военных близ границ с Украиной, заявил в среду глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"То, что мы наблюдаем, - это значительное количество военных передвижений на российской стороне близ границ с Украиной. Надо сказать, в них нет ничего открыто агрессивного. Мы наблюдали это и раньше", - заявил Милли на форме по вопросам безопасности Aspen.

По словам Милли, российские войска каждый год проводят крупные военные учения.

"Например, в прошлом апреле Россия провела весьма масштабные военные учения с участием около 50 тыс. военных", - добавил Милли.

При этом он добавил, что Вашингтон "пока что не знает, что означают эти учения", и продолжает следить за ситуацией в этом регионе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]