Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9691 RUR   0.0237 GBR   2.3174 TRY   0.1769

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 83.91 -0.14 Brent 84.72 0.01

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.11.2021 21:55

Талибы конфисковали оборудование больницы в шиитском районе Кабула

Главврач больницы района Даште-Барчи, заселенного преимущественно хазарийцами, заявил, что талибы конфисковали все оборудование его лечебного учреждения.

"Талибы конфисковали оборудование нашей больницы под предлогом перевода в более крупный правительственный центр и лишили жителей района медицинских услуг ", - сообщил в среду вечером главврач в своем видеообращении в твиттер.

Он призвал всех, кто может помочь, посодействовать в решении проблемы.

"Больницы не принадлежат определенному племени, народности, это общее достояние. И это важнейшее право людей иметь и получать медицинскую помощь и услуги", - заявил руководитель больницы на 50 коек.

Район Даште-Барчи расположен в западной части Кабула, более 95% жителей района - хазарейцы, шииты. Представители талибов не комментировали происходящее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]