Талибы конфисковали оборудование больницы в шиитском районе Кабула

Главврач больницы района Даште-Барчи, заселенного преимущественно хазарийцами, заявил, что талибы конфисковали все оборудование его лечебного учреждения.
"Талибы конфисковали оборудование нашей больницы под предлогом перевода в более крупный правительственный центр и лишили жителей района медицинских услуг ", - сообщил в среду вечером главврач в своем видеообращении в твиттер.
Он призвал всех, кто может помочь, посодействовать в решении проблемы.
"Больницы не принадлежат определенному племени, народности, это общее достояние. И это важнейшее право людей иметь и получать медицинскую помощь и услуги", - заявил руководитель больницы на 50 коек.
Район Даште-Барчи расположен в западной части Кабула, более 95% жителей района - хазарейцы, шииты. Представители талибов не комментировали происходящее.
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