Премьер-министр МолдовыНаталья Гаврилицазаявила, что правительство Молдовыи "Газпром" нашли точки соприкосновения благодаря "гибкости сторон" в ходе переговоров. Об этом она заявила в среду в интервью румынскому телеканалу PRO-TV.

"В ходе переговоров постепенно были преодолены разногласия. Мы нашли компромисс по долгу, о котором говорил "Газпром". Проведем аудит, изучим откуда взялся долг и будем решать дальше. Обсудили и обговорили, как будем потом решать вопрос разделения "Молдовагаз" и "Молдоватрансгаз". Договорились подписать соглашение о сотрудничестве в области энергетики, в котором будет оговорено ряд важных вопросов на будущее", - сказала она.

Отвечая на вопрос об уступках со стороны Молдовы, она сказала, что так нельзя ставить вопрос. "Я не знаю, что можно расценивать как уступки. Мы нашли точки соприкосновения по самым важным вопросам. И нашли решения. Да, было сложно. Буквально за месяц нам пришлось в пожарном порядке решать целый комплекс проблем: небывало высокие цены на газ, нехватка газа, падение давления в газопроводе. Нам пришлось в кратчайшие сроки найти финансовые средства, впервые в истории Молдавии покупать газ из альтернативных источников. Мы справились с этой ситуацией", - отметила премьер.

Говоря о ценах на газ для Молдавии в новом контракте, премьер сказала, что "это выгодные цены на фоне цен на международном рынке, которые сошли с ума".

"Залог успеха (переговоров - ИФ) - иметь хороших друзей и быть последовательным в переговорном процессе. Нам помогли соседи: Румыния и Украина предоставили небольшие для них объемы газа, но это позволило нам удержать давление в газопроводе. Конечно же, нам помогли Германия, Польша, институты Европейского союза. Важна была и консолидированная позиция руководства Молдовы- президента, парламента и правительства. Впервые в истории есть такое единство властей, которые ориентированы на европейскую интеграцию", - подчеркнула Гаврилица.

С 1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку газа Молдове, подписанный 29 октября в Санкт-Петербурге. Прежний контракт истек 30 сентября. В октябре республика покупала газ по временному контракту на месяц по $790 за 1 тыс. кубометров. При этом "Газпром" поставлял только 67% необходимого объема газа. Из-за его нехватки давление в трубопроводе упало до критических 13 бар.

В связи с этим парламент Молдовыввел режим чрезвычайного положения на 30 дней - с 22 октября по 20 ноября. Для поддержания баланса в газопроводе Молдовав последней декаде октября взяла в долг газ на Украине и Румынии, а также покупала на международном рынке по 1-1,5 млн кубометров в день. Средняя цена составила 994 доллара за тысячу кубических метров.