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Внешняя политика 03.11.2021 18:59

Президент Алиев принял председателя правления Центра исламских исследований им. Короля Фейсала

3 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя правления Центра исламских исследований им. Короля Фейсала Турки Аль-Фейсала, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

На встрече было отмечено, что VIII Глобальный Бакинский форум, который пройдет под названием "Мир после COVID-19", является глобальной площадкой для обсуждения многих важных вопросов, а приезд в Баку многочисленных гостей в период пандемии демонстрирует интерес к данному мероприятию и нашей стране.

Кроме того, было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством Центра исламских исследований им. Короля Фейсала с соответствующими структурами Азербайджана.

Центр исламских исследований им. Короля Фейсала (KFCRIS)— ведущий научно-исследовательский центр Саудовской Аравии, одно из структурных подразделений Благотворительного фонда им. Короля Фейсала. Созданный в 1983 году, Центр располагается в Эр-Рияде и осуществляет научно-исследовательскую деятельность в области исламских и гуманитарных наук по таким направлениям, как современная политическая мысль, арабский мир, азиатские исследования, арабский язык и литература.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]