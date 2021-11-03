Президент Алиев принял председателя правления Центра исламских исследований им. Короля Фейсала

3 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя правления Центра исламских исследований им. Короля Фейсала Турки Аль-Фейсала, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

На встрече было отмечено, что VIII Глобальный Бакинский форум, который пройдет под названием "Мир после COVID-19", является глобальной площадкой для обсуждения многих важных вопросов, а приезд в Баку многочисленных гостей в период пандемии демонстрирует интерес к данному мероприятию и нашей стране.

Кроме того, было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством Центра исламских исследований им. Короля Фейсала с соответствующими структурами Азербайджана.

Центр исламских исследований им. Короля Фейсала (KFCRIS)— ведущий научно-исследовательский центр Саудовской Аравии, одно из структурных подразделений Благотворительного фонда им. Короля Фейсала. Созданный в 1983 году, Центр располагается в Эр-Рияде и осуществляет научно-исследовательскую деятельность в области исламских и гуманитарных наук по таким направлениям, как современная политическая мысль, арабский мир, азиатские исследования, арабский язык и литература.

А.Салаева