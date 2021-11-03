Грузовой Boeing с горящим двигателем готовится к аварийной посадке в Новосибирске

Грузовой Boeingлюксембургской авиакомпании возвращается в аэропорт Новосибирска с горящим двигателем, сообщили "Интерфаксу" в Единой диспетчерской службе (ЕДДС).
"Boeing-747" авиакомпании Cargo Lux выполнял рейс из Новосибирска в китайский Циндао. После вылета у него загорелся левый двигатель, самолет запросил экстренное возвращение в аэропорт вылета", - сказали в ЕДДС.
Самолет еще не совершил посадку, сделает это в ближайшие минуты.
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