НАТО следует взаимодействовать с Россией во избежание войны великих держав - американский военачальник

В Вашингтоне выступают за диалог НАТО с Москвой с целью сохранения мира между великими державами, заявил в среду глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Да, я твердо уверен в необходимости взаимодействия не только с союзниками, партнерами и друзьями, но и обязательно с соперниками и врагами", - сказал Милли, отвечая на вопрос журналиста, поддержит ли он подход НАТО по укреплению доверия с Москвой.

"Я считаю, что сейчас мы живем в эпоху мира между великими державами, и мы хотим это сохранить. Война великих держав - последнее, что нужно миру", - добавил он.

Милли подчеркнул, что у НАТО для этого есть все возможности: существуют люди, которые поддерживают прямое взаимодействие с Россией, а также с Китаем и другими странами.