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Дальнее зарубежье 03.11.2021 19:36

НАТО следует взаимодействовать с Россией во избежание войны великих держав - американский военачальник

В Вашингтоне выступают за диалог НАТО с Москвой с целью сохранения мира между великими державами, заявил в среду глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Да, я твердо уверен в необходимости взаимодействия не только с союзниками, партнерами и друзьями, но и обязательно с соперниками и врагами", - сказал Милли, отвечая на вопрос журналиста, поддержит ли он подход НАТО по укреплению доверия с Москвой.

"Я считаю, что сейчас мы живем в эпоху мира между великими державами, и мы хотим это сохранить. Война великих держав - последнее, что нужно миру", - добавил он.

Милли подчеркнул, что у НАТО для этого есть все возможности: существуют люди, которые поддерживают прямое взаимодействие с Россией, а также с Китаем и другими странами.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]