Джонсон заявил, что пока так и неясно, удастся ли справиться с климатическими изменениями

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на конференции ООН по климату (COP26), что спасение нашей планеты "висит на волоске".

"Сможем ли мы использовать коллективную мудрость и волю, чтобы спасти себя от катастрофы, все еще непонятно", - заявил Борис Джонсон.

Джонсон отметил, что все участники встречи G20, которая состоялась в выходные в Риме, согласились с различными мерами по сокращению выбросов, включая прекращение финансирования зарубежных угольных проектов.

Климатический саммит COP26 в Глазго направлен на борьбу с изменением климата. В этом году на саммите впервые подведут предварительные итоги того, что было сделано для выхода из кризиса с момента подписания Парижского соглашения - международного договора, принятого в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию и стремление ограничить этот прирост до 1,5 градуса по Цельсию.

COP26 начался в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.