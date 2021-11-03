Boeing-747 совершил аварийную посадку в Новосибирске

Грузовой Boeing-747 авиакомпании ASL Airlines Belgium в среду совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту по пути из Китая в Бельгию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Толмачево.

"Самолет летел из Льежа (Бельгия) в Циндао (Китай), совершил аварийную посадку, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Сколько борт пробудет в Новосибирске, неизвестно, добавили в пресс-службе.