Boeing-747 совершил аварийную посадку в Новосибирске

Грузовой Boeing-747 авиакомпании ASL Airlines Belgium в среду совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту по пути из Китая в Бельгию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Толмачево.
"Самолет летел из Льежа (Бельгия) в Циндао (Китай), совершил аварийную посадку, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
Сколько борт пробудет в Новосибирске, неизвестно, добавили в пресс-службе.
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