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Происшествия 03.11.2021 19:47

Boeing-747 совершил аварийную посадку в Новосибирске

Грузовой Boeing-747 авиакомпании ASL Airlines Belgium в среду совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту по пути из Китая в Бельгию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Толмачево.

"Самолет летел из Льежа (Бельгия) в Циндао (Китай), совершил аварийную посадку, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Сколько борт пробудет в Новосибирске, неизвестно, добавили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]