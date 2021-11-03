Минторг США внес в черный список две израильские компании за содействие злонамеренной киберактивности

Бюро промышленности и безопасности Минторга США в среду внесло в черный список израильские компании NSO Group и Candiru за содействие злонамеренной деятельности в киберпространстве.

"NSO Group и Candiru добавлены в этот список на основании заключения о том, что они разрабатывали и поставляли шпионское программное обеспечение иностранным властям, которые злонамеренно использовали его в отношении официальных лиц, журналистов, бизнесменов, активистов, академиков и работников посольств", - говорится в пресс-релизе торгового ведомства.

Как отмечается в документе, действия этих компаний "противоречат национальной безопасности США и их интересам во внешней политике".

Внесение организаций в этот черный список подразумевает ограничение экспорта, реэкспорта и передачу их товаров внутри страны физическим и юридическим лицам.

Госдеп отмечает, что такие меры США приняли после введения Министерством торговли ограничений на экспорт или перепродажу программных средств, которые могут быть использованы для хакерских атак. СМИ, в свою очередь, отмечали, что такое правило прежде всего касается России и Китая.

Газета The Washington Post сообщала, что запрет вводят, в частности, на программное обеспечение Pegasus компании NSO Group, дающее возможность следить за людьми через их смартфоны. Как отмечалось, NSO Group поставляла Pegasus государствам, разведывательным агентствам, правоохранительным службам и военным с 2016 года, которые использовали их для слежки за диссидентами и журналистами.

Как сообщалось ранее, в черный список Минторга США также внесли российскую IT-компанию Positive Technologies и сингапурскую Computer Security Initiative Consultancy PTE. LTD. на основании заключения, что "их кибервозможности использовались для получения несанкционированного доступа к информационным системам".