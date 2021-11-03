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СНГ 03.11.2021 20:08

Власти Беларуси приостановят коммерческую эксплуатацию Ан-12 после авиакатастрофы под Иркутском

Белорусские самолеты Ан-12не будут эксплуатироваться до окончания расследования причин крушения аналогичного судна под Иркутском, сообщил директор департамента по авиации Артем Сикорский в среду.

"Сегодня, 3 ноября, в 11:34 при уходе на второй круг в аэропорту Иркутск в условиях ледяного дождя потерпел катастрофу самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно". Департаментом по авиации принято решение до окончания расследования приостановить коммерческую эксплуатацию самолетов Ан-12 белорусской авиации", - отметил Сикорский. Его цитирует госагентство БелТА.

Глава департамента добавил, что причины крушения по окончании расследования озвучит специально созданная комиссия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]