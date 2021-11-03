Власти Беларуси приостановят коммерческую эксплуатацию Ан-12 после авиакатастрофы под Иркутском

Белорусские самолеты Ан-12не будут эксплуатироваться до окончания расследования причин крушения аналогичного судна под Иркутском, сообщил директор департамента по авиации Артем Сикорский в среду.
"Сегодня, 3 ноября, в 11:34 при уходе на второй круг в аэропорту Иркутск в условиях ледяного дождя потерпел катастрофу самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно". Департаментом по авиации принято решение до окончания расследования приостановить коммерческую эксплуатацию самолетов Ан-12 белорусской авиации", - отметил Сикорский. Его цитирует госагентство БелТА.
Глава департамента добавил, что причины крушения по окончании расследования озвучит специально созданная комиссия.
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