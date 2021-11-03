В Узбекистане ограничена работа ряда соцсетей и мессенджера Telegram

В Узбекистане надзорные органы ограничили работу ряда соцсетей и мессенджера Telegram из-за нарушения законодательства о персональных данных, сообщили в Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор).
Помимо Telegram, в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включены соцсети "Одноклассники", YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook.
"Использование соответствующих ресурсов в сети Интернет на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков", - говорится в пояснение к реестру.
Ранее Узкомнадзор ограничил деятельность в стране TikTok, Twitter, "ВКонтакте", Skype и китайской Wechat.
В мае Узбекистан уведомил Facebook, Google, Mail.ru, Telegram, Yandex и ряд других зарубежных интернет-компаний о необходимости переноса их баз данных на территорию республики.
Ранее, в октябре 2019 года, в Узбекистане вступил в силу закон "О персональных данных", в соответствии с которым личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома. Закон также содержит нормы о трансграничной передаче персональных данных, предусматривая, что она может быть осуществлена при наличии существующих международных договоров, а также необходимости защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан, здоровья и нравственности населения.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце января текущего года подписал поправки в закон "О персональных данных", в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны.
Президент Алиев принял председателя правления Центра исламских исследований им. Короля Фейсала
Алиев принял экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович
На борту упавшего под Иркутском Ан-12, предварительно, были двое сопровождающих - губернатор
Boeing-747 совершил аварийную посадку в Новосибирске
На борту разбившегося Ан-12 под Иркутском были трое граждан Беларуси, двое россиян и двое украинцев - белорусский Минтранс
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Исмаиллы
Китай активно расширяет ядерные силы, планирует получить до 1 тыс. боеголовок к 2030 году - Пентагон
Талибы конфисковали оборудование больницы в шиитском районе Кабула
Россия и Китай развивают военное сотрудничество, не вступая в формальный альянс - Пентагон
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Кредит наличными под 14% от Yelo Bank
Лица AccessBank: Ханум Мурадова, Глава Контактного Центра AccessBank-а: «Нас можно назвать «бойцами невидимого фронта»»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии