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Транспорт и связь 03.11.2021 20:20

В Узбекистане ограничена работа ряда соцсетей и мессенджера Telegram

В Узбекистане надзорные органы ограничили работу ряда соцсетей и мессенджера Telegram из-за нарушения законодательства о персональных данных, сообщили в Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор).

Помимо Telegram, в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включены соцсети "Одноклассники", YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook.

"Использование соответствующих ресурсов в сети Интернет на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков", - говорится в пояснение к реестру.

Ранее Узкомнадзор ограничил деятельность в стране TikTok, Twitter, "ВКонтакте", Skype и китайской Wechat.

В мае Узбекистан уведомил Facebook, Google, Mail.ru, Telegram, Yandex и ряд других зарубежных интернет-компаний о необходимости переноса их баз данных на территорию республики.

Ранее, в октябре 2019 года, в Узбекистане вступил в силу закон "О персональных данных", в соответствии с которым личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома. Закон также содержит нормы о трансграничной передаче персональных данных, предусматривая, что она может быть осуществлена при наличии существующих международных договоров, а также необходимости защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан, здоровья и нравственности населения.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце января текущего года подписал поправки в закон "О персональных данных", в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]