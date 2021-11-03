Израиль тестирует систему отслеживания ракетных угроз при помощи высотных аэростатов

Власти Израиля объявили, что в среду приступили к испытаниям масштабной системы отслеживания с помощью аэростатов угрозы ракетного нападения на страну, передает агентство Associated Press (AP).
AP уточняет, что речь идет о гигантских аэростатах, которые могут подниматься высоко и засекать ракетные угрозы, исходящие с большого расстояния. В Минобороны Израиля в свою очередь подчеркнули, что эта система (High Availability Aerostat System) является самой крупной подобной разработкой в мире. Система создавалась при участии израильского концерна Israel Aerospace Industries и американской компании TCOM, производящей аэростаты.
Агентство отмечает, что Израилю приходится противостоять угрозам со стороны Ирана, ливанского шиитского движения "Хезболла" и движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, причем все эти силы располагают крупными ракетными арсеналами, и их ракеты способны достичь крупных городов Израиля. Израильские военные в свой черед разработали целый ряд высокотехнологичных систем противоракетной обороны.
Во время израильско-палестинского кризиса 2021 года, напоминает AP, ХАМАС запускало множество ракет по Тель-Авиву, рассчитывая, что системы израильской ПРО "Железный купол" не смогут перехватить такое количество ракет. Однако израильские власти заявляли, что "Железный купол" сбил примерно 90% ракет.
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