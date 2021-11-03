Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о перспективах реализации формата "3+3", предложенного президентами Азербайджана и Турции.
"Мы поддерживаем выдвинутую президентами Азербайджана и Турции идею создания такого консультативного регионального механизма, который называют "3+3", - заявила Захарова на брифинге в среду.
Она уточнила, что "речь идет о странах Южного Кавказа и их соседях, это Азербайджан, Армения, Грузия и Россия, Турция и Иран".
"Подчеркиваю, что настало время переводить эти планы в практическое русло. Развитие многостороннего регионального сотрудничества отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата. На наш взгляд, его запуск способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулированию имеющихся противоречий, раскрытию экономического, транспортного потенциала региона. Вопросов много. Формат может и должен привнести и, может быть, предложить решения, как старых проблем, так и предложить решения для новых вызовов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
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