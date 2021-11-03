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СНГ 03.11.2021 20:48

Захарова: Россия поддерживает идею Баку и Анкары о создании консультативного механизма "3+3"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о перспективах реализации формата "3+3", предложенного президентами Азербайджана и Турции.

"Мы поддерживаем выдвинутую президентами Азербайджана и Турции идею создания такого консультативного регионального механизма, который называют "3+3", - заявила Захарова на брифинге в среду.

Она уточнила, что "речь идет о странах Южного Кавказа и их соседях, это Азербайджан, Армения, Грузия и Россия, Турция и Иран".

"Подчеркиваю, что настало время переводить эти планы в практическое русло. Развитие многостороннего регионального сотрудничества отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата. На наш взгляд, его запуск способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулированию имеющихся противоречий, раскрытию экономического, транспортного потенциала региона. Вопросов много. Формат может и должен привнести и, может быть, предложить решения, как старых проблем, так и предложить решения для новых вызовов", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]