В Узбекистане сняты ограничения с ряда соцсетей и мессенджера Telegram

В Узбекистане сняты ограничения на работу ряда соцсетей и мессенджера Telegram, которые были введены ранее в среду Государственной инспекцией по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор), сообщил пресс-секретарь президента страны Шерзод Асадов.

"Президент проинформирован об односторонних, непродуманных до конца действиях "Узкомназорат", принятых по указанию правительства. Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен", - сообщил в своем Telegram-канале Асадов.

В среду сообщалось, что Узкомнадзор включил в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных соцсети "Одноклассники", YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, мессенджер Telegram.

Ранее Узкомнадзор ограничил деятельность в стране TikTok, Twitter, "ВКонтакте", Skype и китайской Wechat.