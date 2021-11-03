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Транспорт и связь 03.11.2021 21:08

В Узбекистане сняты ограничения с ряда соцсетей и мессенджера Telegram

В Узбекистане сняты ограничения на работу ряда соцсетей и мессенджера Telegram, которые были введены ранее в среду Государственной инспекцией по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор), сообщил пресс-секретарь президента страны Шерзод Асадов.

"Президент проинформирован об односторонних, непродуманных до конца действиях "Узкомназорат", принятых по указанию правительства. Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен", - сообщил в своем Telegram-канале Асадов.

В среду сообщалось, что Узкомнадзор включил в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных соцсети "Одноклассники", YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, мессенджер Telegram.

Ранее Узкомнадзор ограничил деятельность в стране TikTok, Twitter, "ВКонтакте", Skype и китайской Wechat.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]