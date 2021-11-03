Украинский омбудсмен призывает Тбилиси предоставить Саакашвили профессиональную медпомощь

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала руководство Грузии незамедлительно отреагировать на ухудшение состояния здоровья гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Призываю руководство Грузии безотлагательно отреагировать на ухудшение состояния здоровья Михеила Саакашвили и предоставить ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении. Еще раз подчеркиваю, что неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - написала Денисова в Facebook в среду.

Также она призвала иностранные государства и международные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих, по мнению Киева, права гражданина Украины Саакашвили.

Денисова сообщила, что встретилась с матерью Саакашвили Гиули Аласанией, а также с его украинским адвокатом Евгением Грушовцем и народным депутатом Украины Елизаветой Ясько.

"Госпожа Аласания обеспокоена состоянием здоровья сына, который сегодня голодает 34-й день подряд и потерял 20 килограммов веса. Мать опасается, что длительное голодание может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья Михеила. Прыжки давления, изменение пульса не позволяли провести анализы для определения объективного состояния здоровья Михеила. Наконец, сегодня были сделаны все возможные тесты, результатов которых мы ожидаем", - пояснила Денисова.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.