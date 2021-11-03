Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9691 RUR   0.0237 GBR   2.3174 TRY   0.1769

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 83.91 -0.14 Brent 84.72 0.01

Погода в Баку

  ночь день

Регион 03.11.2021 21:26

Украинский омбудсмен призывает Тбилиси предоставить Саакашвили профессиональную медпомощь

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала руководство Грузии незамедлительно отреагировать на ухудшение состояния здоровья гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Призываю руководство Грузии безотлагательно отреагировать на ухудшение состояния здоровья Михеила Саакашвили и предоставить ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении. Еще раз подчеркиваю, что неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - написала Денисова в Facebook в среду.

Также она призвала иностранные государства и международные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих, по мнению Киева, права гражданина Украины Саакашвили.

Денисова сообщила, что встретилась с матерью Саакашвили Гиули Аласанией, а также с его украинским адвокатом Евгением Грушовцем и народным депутатом Украины Елизаветой Ясько.

"Госпожа Аласания обеспокоена состоянием здоровья сына, который сегодня голодает 34-й день подряд и потерял 20 килограммов веса. Мать опасается, что длительное голодание может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья Михеила. Прыжки давления, изменение пульса не позволяли провести анализы для определения объективного состояния здоровья Михеила. Наконец, сегодня были сделаны все возможные тесты, результатов которых мы ожидаем", - пояснила Денисова.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]