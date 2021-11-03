Украинский омбудсмен призывает Тбилиси предоставить Саакашвили профессиональную медпомощь

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала руководство Грузии незамедлительно отреагировать на ухудшение состояния здоровья гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Призываю руководство Грузии безотлагательно отреагировать на ухудшение состояния здоровья Михеила Саакашвили и предоставить ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении. Еще раз подчеркиваю, что неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - написала Денисова в Facebook в среду.
Также она призвала иностранные государства и международные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих, по мнению Киева, права гражданина Украины Саакашвили.
Денисова сообщила, что встретилась с матерью Саакашвили Гиули Аласанией, а также с его украинским адвокатом Евгением Грушовцем и народным депутатом Украины Елизаветой Ясько.
"Госпожа Аласания обеспокоена состоянием здоровья сына, который сегодня голодает 34-й день подряд и потерял 20 килограммов веса. Мать опасается, что длительное голодание может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья Михеила. Прыжки давления, изменение пульса не позволяли провести анализы для определения объективного состояния здоровья Михеила. Наконец, сегодня были сделаны все возможные тесты, результатов которых мы ожидаем", - пояснила Денисова.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.
Президент Алиев принял председателя правления Центра исламских исследований им. Короля Фейсала
Алиев принял экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович
Бурмистрова: дилетанты критикуют "Газпром", у реальных покупателей нет никаких претензий
Китай не сможет быстро снизить зависимость от поставок нефти и газа по морю из Африки и Ближнего Востока - Пентагон
ФРС сохранила ставку в диапазоне 0-0,25%, сократит выкуп активов в ноябре на $15 млрд
Джонсон заявил, что пока так и неясно, удастся ли справиться с климатическими изменениями
На COP26 прозвучали предложения, которые могут ограничить рост температур в мире 1,9 градусами по Цельсию
Президент Грузии призвала правительство ввести ковид-паспорта и обязательную вакцинацию
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Исмаиллы
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Кредит наличными под 14% от Yelo Bank
Лица AccessBank: Ханум Мурадова, Глава Контактного Центра AccessBank-а: «Нас можно назвать «бойцами невидимого фронта»»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии