Россия и Китай развивают военное сотрудничество, не вступая в формальный альянс - Пентагон

Китай и Россия развивают тесное сотрудничество в сфере безопасности, констатируют в Пентагоне.
"Третий год подряд Народно-освободительная армия Китая участвовала в командно-штабных учениях "Кавказ-2020", которые прошли в Западном военном округе России. КНР и Россия, вероятно, рассматривают возможность дальнейшего сотрудничества между армиями, в том числе в сфере разработки совместных оборонных технологий, учений и других инициатив по военной модернизации, что представляет для них взаимный интерес", - говорится в части доклада Пентагона, посвященной военному сотрудничеству РФ и КНР.
В то же время в документе, опубликованном в среду, отмечается, что "несмотря на продолжающееся военное сотрудничество, КНР и Россия отказываются от попыток вступить в формальный альянс, вероятно, полагая достаточным стратегический эффект их нынешнего сотрудничества".
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