На борту упавшего под Иркутском Ан-12, предварительно, были двое сопровождающих - губернатор

По предварительным данным, на борту самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области РФ, помимо семерых членов экипажа находились двое сопровождающих, сообщил губернатор Игорь Кобзев.
"Кроме того, по предварительным данным, в самолете находились двое сопровождающих от компании "Заполярье", - написал Кобзев в Instagram.
По его словам, в четверг в Иркутскую область прилетают представители авиакомпании "Гродно".
Ранее Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик сообщил, что проверяется информация о людях на борту потерпевшего крушение в Иркутской области самолета, возможно, там могли быть пассажиры.
Как сообщалось, в среду при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет авиакомпании "Гродно" АН-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе села Пивовариха. Воздушным судном управлял опытный экипаж в составе 7 человек: 2 гражданина Российской Федерации, 2 - Украины и 3 - Беларуси.
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