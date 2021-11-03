На COP26 прозвучали предложения, которые могут ограничить рост температур в мире 1,9 градусами по Цельсию

Обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, представленные на климатической конференции COP26 в Глазго, впервые дают надежду на то, что человечеству удастся не позволить температурам на Земле вырасти на два градуса по Цельсию, сообщает в среду газета The Guardian.

Согласно исследованию Мельбурнского университета, планы Индии - третьего по величине источника выбросов таких газов в мире - существенно повлияли на прогнозы роста мировых температур.

По данным The Guardian, если обязательства Индии и других стран, озвученные на COP26, будут претворены в жизнь, то температура на Земле по сравнению с доиндустриальным уровнем, вероятно, поднимется примерно на 1,9 градуса по Цельсию. Однако этот показатель все равно выше нижнего допустимого предела роста в 1,5 градуса по Цельсию, предусмотренного в Парижском соглашении по климату от 2015 года.

Председатель COP26 Алок Шарма в свою очередь отмечал, что новые обязательства стран демонстрируют значительный прогресс для достижения поставленных целей, но участникам COP26 нужно сделать еще больше ради сдерживания роста температур в пределах 1,5 градуса по Цельсию.

COP26 началась в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.