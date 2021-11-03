На COP26 прозвучали предложения, которые могут ограничить рост температур в мире 1,9 градусами по Цельсию

Обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, представленные на климатической конференции COP26 в Глазго, впервые дают надежду на то, что человечеству удастся не позволить температурам на Земле вырасти на два градуса по Цельсию, сообщает в среду газета The Guardian.
Согласно исследованию Мельбурнского университета, планы Индии - третьего по величине источника выбросов таких газов в мире - существенно повлияли на прогнозы роста мировых температур.
По данным The Guardian, если обязательства Индии и других стран, озвученные на COP26, будут претворены в жизнь, то температура на Земле по сравнению с доиндустриальным уровнем, вероятно, поднимется примерно на 1,9 градуса по Цельсию. Однако этот показатель все равно выше нижнего допустимого предела роста в 1,5 градуса по Цельсию, предусмотренного в Парижском соглашении по климату от 2015 года.
Председатель COP26 Алок Шарма в свою очередь отмечал, что новые обязательства стран демонстрируют значительный прогресс для достижения поставленных целей, но участникам COP26 нужно сделать еще больше ради сдерживания роста температур в пределах 1,5 градуса по Цельсию.
COP26 началась в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.
Президент Алиев принял председателя правления Центра исламских исследований им. Короля Фейсала
Алиев принял экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович
Манат подешевел к евро, стабилен к рублю
Министры стран ОПЕК+ решат, нужно ли дополнительно добавлять рынку нефти
Бурмистрова: дилетанты критикуют "Газпром", у реальных покупателей нет никаких претензий
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Исмаиллы
США надеются на укрепление военного партнерства с Сингапуром - глава Пентагона
Спецпосланник США посетит Ближний Восток для переговоров по Йемену
Блинкен обсудил с главой МИД Австралии сотрудничество в рамках AUKUS и ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Кредит наличными под 14% от Yelo Bank
Лица AccessBank: Ханум Мурадова, Глава Контактного Центра AccessBank-а: «Нас можно назвать «бойцами невидимого фронта»»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии