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Экология 03.11.2021 23:25

На COP26 прозвучали предложения, которые могут ограничить рост температур в мире 1,9 градусами по Цельсию

Обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, представленные на климатической конференции COP26 в Глазго, впервые дают надежду на то, что человечеству удастся не позволить температурам на Земле вырасти на два градуса по Цельсию, сообщает в среду газета The Guardian.

Согласно исследованию Мельбурнского университета, планы Индии - третьего по величине источника выбросов таких газов в мире - существенно повлияли на прогнозы роста мировых температур.

По данным The Guardian, если обязательства Индии и других стран, озвученные на COP26, будут претворены в жизнь, то температура на Земле по сравнению с доиндустриальным уровнем, вероятно, поднимется примерно на 1,9 градуса по Цельсию. Однако этот показатель все равно выше нижнего допустимого предела роста в 1,5 градуса по Цельсию, предусмотренного в Парижском соглашении по климату от 2015 года.

Председатель COP26 Алок Шарма в свою очередь отмечал, что новые обязательства стран демонстрируют значительный прогресс для достижения поставленных целей, но участникам COP26 нужно сделать еще больше ради сдерживания роста температур в пределах 1,5 градуса по Цельсию.

COP26 началась в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]