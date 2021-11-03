Первые гиперзвуковые ракетные системы в ВМС США будут установлены на стелс-эсминцах класса Zumwalt

Американские стелс-эсминцы класса Zumwaltстанут первыми боевыми кораблями, которые будут оснащены гиперзвуковыми ракетами, следует из данных ВМС США.
На этих кораблях, конструкция которых выполнена с применением композитных материалов, обеспечивающих высокие показатели радиолокационной малозаметности, будет размещаться по меньшей мере 12 гиперзвуковых ракет. В связи установкой в передней части корпуса кораблей контейнерных пусковых установок будут демонтированы имеющиеся у них 155-мм артиллерийские системы.
Планируется, что два имеющихся на данный момент корабля этого класса - USS Zumwalt и USS Michael Monsoor будут оснащены гиперзвуковым оружием уже в 2024 году. Третий корабль этого класса - USS Lyndon B. Johnson в настоящее время находится на завершающей стадии строительства.
На данный момент корабли данного класса оснащены 20-ю универсальными пусковыми установками Mk-57 суммарной ёмкостью 80 ракет, в том числе противоракетами SM-2 Block IIIA и крылатыми ракетами Tomahawk. Главная задача этих эсминцев состоит в поддержке корабельных группировок и сухопутных войск атаками береговых целей.
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