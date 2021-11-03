Китай активно расширяет ядерные силы, планирует получить до 1 тыс. боеголовок к 2030 году - Пентагон

Китай в ближайшее десятилетие продолжит модернизацию и наращивание ядерных вооружений, планируя, по-видимому, получить к 2030 году не менее 1 тыс. ядерных боеголовок, говорится в ежегодном обзоре Пентагона развития ВС КНР.
"КНР строит сотни новых шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР - ИФ), и близок к столь масштабному расширению сил межконтинентальных баллистических ракет, что может быть сравнимым с мерами, предпринимаемыми другими великими державами", - утверждается в докладе.
При этом отмечается, что к 2027 году Китай планирует иметь на вооружении 700 ядерных боезарядов, которыми можно оснастить ракеты.
По информации Пентагона, несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году Китай провел запуски более 250 баллистических ракет - больше, чем в 2018-2019 гг.
В Пентагоне полагают, что Пекин одновременно занимается ядерными силами сухопутного, морского и воздушного базирования, и что Китай, вероятно, уже получил доступ к ядерной триаде, которая включает стратегическую авиацию, МБР и атомные подводные ракетоносцы.
В Минобороны США отмечают, что КНР также наращивает мощности по производству оружейного плутония, строит инфраструктуру, необходимую для поддержки программы расширения ядерных сил, проявляет интерес к ядерному оружию малой мощности.
Отмечается, что Китай намерен повысить боеготовность ядерных сил в мирное время за счет развития стратегии нанесения ответного удара по предупреждению, то есть удара по противнику, который уже выпустил ядерные ракеты, но еще до того, как вражеские боезаряды сдетонируют. В связи с этим Китай развивает системы раннего предупреждения о ракетном нападении, и по оценкам Пентагона, располагает семью крупными наземными радарами с активной фазированной антенной решеткой. Также в 2021 году Китай имел на околоземной орбите как минимум один спутник системы раннего предупреждения.
В связи с этим Пентагон напоминает, что Россия в 2019 году предлагала Китаю помощь в развитии систем дальнего обнаружения и предупреждения о запуске ракет. В 2020 году КНР и РФ продлили межправительственное соглашение, которое предусматривает взаимное уведомление о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей, отметили в американском оборонном ведомстве.
В обзоре напоминается, что Китай в данный момент придерживается политики неприменения первым ядерного оружия. Однако в Пентагоне выразили беспокойство в связи с тем, что нехватка транспарентности вокруг модернизации Пекином ядерных сил вызывает вопросы относительно будущих решений китайского командования. По информации военных США, некоторые офицеры Народно-освободительной армии Китая (НОАК) обсуждали возможность применения КНР первой ядерного оружия, если ядерным силам НОАК или Коммунистической партии Китая будет грозить уничтожение.
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