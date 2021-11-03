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ТЭК 03.11.2021 23:09

Китай не сможет быстро снизить зависимость от поставок нефти и газа по морю из Африки и Ближнего Востока - Пентагон

Власти КНР считают своим приоритетом диверсификацию поставок нефти и газа, однако минимум в ближайшие 15 лет по-прежнему будут сильно зависеть от поставок с Ближнего Востока и из Африки, говорится в опубликованном в среду докладе Пентагона.

"КНР зависит от морских маршрутов через Южно-Китайское море и Малаккский пролив для большей части поставок углеводородов", - отмечается в документе. Согласно данным Пентагона, около 84% китайского импорта нефти и 61% импорта газа проводятся именно по этому маршруту.

"Несмотря на усилия Китая по диверсификации поставщиков энергоносителей, объем поставок из Ближнего Востока и из Африки настолько велик, что еще в течение минимум 15 лет приоритетной задачей Пекина будет обеспечение безопасности стратегически важных морских маршрутов", - подчеркивают в американском оборонном ведомстве.

"Нефтепроводы из России и Казахстана в Китай - доказательство того, что Китай заинтересован в активизации поставок по сухопутным маршрутам", - считают авторы доклада.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]