Китай не сможет быстро снизить зависимость от поставок нефти и газа по морю из Африки и Ближнего Востока - Пентагон

Власти КНР считают своим приоритетом диверсификацию поставок нефти и газа, однако минимум в ближайшие 15 лет по-прежнему будут сильно зависеть от поставок с Ближнего Востока и из Африки, говорится в опубликованном в среду докладе Пентагона.
"КНР зависит от морских маршрутов через Южно-Китайское море и Малаккский пролив для большей части поставок углеводородов", - отмечается в документе. Согласно данным Пентагона, около 84% китайского импорта нефти и 61% импорта газа проводятся именно по этому маршруту.
"Несмотря на усилия Китая по диверсификации поставщиков энергоносителей, объем поставок из Ближнего Востока и из Африки настолько велик, что еще в течение минимум 15 лет приоритетной задачей Пекина будет обеспечение безопасности стратегически важных морских маршрутов", - подчеркивают в американском оборонном ведомстве.
"Нефтепроводы из России и Казахстана в Китай - доказательство того, что Китай заинтересован в активизации поставок по сухопутным маршрутам", - считают авторы доклада.
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