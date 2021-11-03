Китай не сможет быстро снизить зависимость от поставок нефти и газа по морю из Африки и Ближнего Востока - Пентагон

Власти КНР считают своим приоритетом диверсификацию поставок нефти и газа, однако минимум в ближайшие 15 лет по-прежнему будут сильно зависеть от поставок с Ближнего Востока и из Африки, говорится в опубликованном в среду докладе Пентагона.

"КНР зависит от морских маршрутов через Южно-Китайское море и Малаккский пролив для большей части поставок углеводородов", - отмечается в документе. Согласно данным Пентагона, около 84% китайского импорта нефти и 61% импорта газа проводятся именно по этому маршруту.

"Несмотря на усилия Китая по диверсификации поставщиков энергоносителей, объем поставок из Ближнего Востока и из Африки настолько велик, что еще в течение минимум 15 лет приоритетной задачей Пекина будет обеспечение безопасности стратегически важных морских маршрутов", - подчеркивают в американском оборонном ведомстве.

"Нефтепроводы из России и Казахстана в Китай - доказательство того, что Китай заинтересован в активизации поставок по сухопутным маршрутам", - считают авторы доклада.