Саакашвили помилован не будет - президент Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду на специальном брифинге вновь повторила, что не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили.
"Моя позиция по помилованию бывшего президента тверда и неизменна - нет и никогда", - заявила Зурабишвили.
Она отметила, что Саакашвили не удовлетворяет критериям политического заключенного и невиновности.
"Он по своей воле нелегально проник в страну с целью дестабилизации. Несмотря на это и учитывая большой интерес общества, он должен быть признан особенным заключенным, что требует от администрации пенитенциарной службы и властей особого внимания к нему, принятия всех мер, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано для политических спекуляций или дестабилизации", - сказала Зурабишвили.
Она подчеркнула, что к этому вопросу больше не вернется.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.
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