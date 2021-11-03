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Регион 03.11.2021 22:20

Саакашвили помилован не будет - президент Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду на специальном брифинге вновь повторила, что не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили.

"Моя позиция по помилованию бывшего президента тверда и неизменна - нет и никогда", - заявила Зурабишвили.

Она отметила, что Саакашвили не удовлетворяет критериям политического заключенного и невиновности.

"Он по своей воле нелегально проник в страну с целью дестабилизации. Несмотря на это и учитывая большой интерес общества, он должен быть признан особенным заключенным, что требует от администрации пенитенциарной службы и властей особого внимания к нему, принятия всех мер, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано для политических спекуляций или дестабилизации", - сказала Зурабишвили.

Она подчеркнула, что к этому вопросу больше не вернется.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]