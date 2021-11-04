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Дальнее зарубежье 04.11.2021 00:14

США, Великобритания, ОАЭ и Саудовская Аравия призывают возвратить власть переходному правительству Судана

Саудовская Аравия, ОАЭ, США и Великобритания в рамках четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD) призывают к восстановлению переходного правительства в Судане и диалогу между всеми сторонами конфликта в стране.

"Мы призываем к полному и немедленному восстановлению переходного правительства (Судана - ИФ) и институтов под властью народа. Мы призываем все стороны стремиться к сотрудничеству и единству в достижении этой важнейшей цели", - гласит совместное заявление "четверки".

"Саудовская Аравия, ОАЭ, США и Великобритания подтверждают позицию в отношении народа Судана и подчеркивают важность поддержки его стремления к созданию демократического и мирного государства", - отмечается в заявлении.

"Протесты 30 октября продемонстрировали степень приверженности народа Судана поддержке переходного периода в стране, и мы по-прежнему готовы помочь ему в реализации этих целей", - заявляет "четверка".

В этой связи страны "четверки" призывают освободить всех задержанных в связи с недавними событиями и отменить чрезвычайное положение в стране.

"Мы призываем к эффективному диалогу между всеми сторонами и настоятельно просим всех первостепенно обеспечить мир и безопасность для народа Судана", - подчеркивается в заявлении.

Суданские военные в ночь на 25 октября задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока.

Генерал суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан в обращении к народу страны заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета, а также о намерении сформировать ответственное правительство. По его словам, армию вмешаться в ситуацию заставили недавние трения между политическими силами в стране.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]