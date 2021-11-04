Российские военные в Сирии предупреждают об очередной провокации с участием "Белых касок" для последующего обвинения Дамаска в атаках на гражданские объекты.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке членами псевдогуманитарной организации "Белые каски" провокации с целью обвинения правительственных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению", - заявил на брифинге в среду замруководителя ЦПВС в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

По его информации, отбор участников постановочных съемок осуществляется в населенных пунктах Кафер-Кермин и Сармада провинции Идлиб.

"Для освещения провокации планируется привлечь представителей англоязычных СМИ, прибывших на территорию Идлибской зоны деэскалации", - отметил контр-адмирал.

Он также сообщил, что около 02:00 минувшей ночи два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из района Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли ракетный удар по объектам тылового обеспечения правительственных сил САР в районе населенного пункта Эль-Кисва провинции Дамаск.

"В результате удара причинен незначительный материальный ущерб. Потерь среди сирийских военнослужащих нет", - отметил Кулить.