Министры стран ОПЕК+ решат, нужно ли дополнительно добавлять рынку нефти

Министры стран ОПЕК+ проведут очередную ежемесячную встречу, чтобы решить: снабдить рынок дополнительной нефтью или идти в рамках принятого решения.
Сначала, в 15.00 мск, состоится встреча министерского мониторингового комитета (JMMC), где сопредседателями являются лидеры соглашения - Россия и Саудовская Аравия. Затем они вынесут свое итоговое предложение на рассмотрение всех министров стран ОПЕК+.
В июле, на фоне восстановления спроса на нефть, страны ОПЕК+ приняли решение об ускоренном наращивании нефтедобычи - на 400 тыс. баррелей в сутки (б/). Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, который высказывал опасения, что восстановление спроса может быть хрупким на фоне продолжающейся пандемии COVID-19, говорил, что не все страны смогут наращивать предложение. И уже в августе сделка была перевыполнена на 119% (то есть недопоставка к плану составила около 1 млн б/с), а в сентябре - на 115% (недопоставка 0,7 млн б/с).
Цены на нефть устойчиво растут и превышают $80 за баррель, что ведет к росту цен на топливо, вызывает инфляцию, и, как говорят потребители, мешает восстановлению экономики.
Однако пока страны ОПЕК+ оставляли без внимания эти просьбы - на предыдущем заседании шла речь о возможном ускоренном повышении на восемьсот, а не на 400 тыс. б/с, но в итоге решение принято было. Производители, в частности Саудовская Аравия, хотят убедиться, что рынку нужна нефть и в долгосрочном плане, ведь они не могут, однажды нарастив поставки, "перекрыть кран" и оставить свои инвестиции в земле.
Между тем многие эксперты и участники рынка говорят уже о стойкой нехватке инвестиций в нефтедобычу, а производители заговаривают о необходимости посмотреть на другие источники энергии, кроме нефти.
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