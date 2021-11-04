Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9691 RUR   0.0237 GBR   2.3174 TRY   0.1769

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 83.91 -0.14 Brent 84.72 0.01

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 04.11.2021 08:56

Министры стран ОПЕК+ решат, нужно ли дополнительно добавлять рынку нефти

Министры стран ОПЕК+ проведут очередную ежемесячную встречу, чтобы решить: снабдить рынок дополнительной нефтью или идти в рамках принятого решения.

Сначала, в 15.00 мск, состоится встреча министерского мониторингового комитета (JMMC), где сопредседателями являются лидеры соглашения - Россия и Саудовская Аравия. Затем они вынесут свое итоговое предложение на рассмотрение всех министров стран ОПЕК+.

В июле, на фоне восстановления спроса на нефть, страны ОПЕК+ приняли решение об ускоренном наращивании нефтедобычи - на 400 тыс. баррелей в сутки (б/). Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, который высказывал опасения, что восстановление спроса может быть хрупким на фоне продолжающейся пандемии COVID-19, говорил, что не все страны смогут наращивать предложение. И уже в августе сделка была перевыполнена на 119% (то есть недопоставка к плану составила около 1 млн б/с), а в сентябре - на 115% (недопоставка 0,7 млн б/с).

Цены на нефть устойчиво растут и превышают $80 за баррель, что ведет к росту цен на топливо, вызывает инфляцию, и, как говорят потребители, мешает восстановлению экономики.

Однако пока страны ОПЕК+ оставляли без внимания эти просьбы - на предыдущем заседании шла речь о возможном ускоренном повышении на восемьсот, а не на 400 тыс. б/с, но в итоге решение принято было. Производители, в частности Саудовская Аравия, хотят убедиться, что рынку нужна нефть и в долгосрочном плане, ведь они не могут, однажды нарастив поставки, "перекрыть кран" и оставить свои инвестиции в земле.

Между тем многие эксперты и участники рынка говорят уже о стойкой нехватке инвестиций в нефтедобычу, а производители заговаривают о необходимости посмотреть на другие источники энергии, кроме нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Странам ОПЕК+ с 1 ноября разрешено увеличить добычу нефти на 400 тыс. б/с Генсек ОПЕК: страны картеля поддерживают Парижское соглашение по климату МЭА: страны ОПЕК+ в августе выполнили сделку на 116%: ОПЕК - на 118%, не-ОПЕК - на 112% ОПЕК в августе увеличил добычу на 150 тыс. б/с к июлю - до 26,76 млн б/с, сделка ОПЕК+ может быть исполнена на 128% Встреча министров ОПЕК+ назначена на 1 сентября ОПЕК+ 1 сентября может пересмотреть запланированное повышение добычи - министр нефти Кувейта

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]