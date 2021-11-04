Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9691 RUR   0.0237 GBR   2.3174 TRY   0.1769

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 83.91 -0.14 Brent 84.72 0.01

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.11.2021 09:43

Блинкен обсудил с главой МИД Австралии сотрудничество в рамках AUKUS и ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Австралии Мэрис Пейн усилия по обеспечению мирного Индо-Тихоокеанского региона и трехстороннее сотрудничество AUKUS, сообщил представитель госдепа Нед Прайс.

"Они обсудили трехстороннее партнерство в области безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) и пути углубления нашего взаимодействия с другими ключевыми союзниками и партнерами в наших коллективных усилиях по поддержанию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении Прайса, распространенном госдепом.

Отмечается, что Блинкен и Пейн в ходе беседы подтвердили приверженность коллективной работе в регионе, направленной на восстановление после COVID-19.

В сентябре президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АВСТРАЛИЯ, ГОСДЕП, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Байден: Альянс США, Великобритании и Австралии - AUKUS обеспечит страны защитой от быстро развивающихся угроз Трамп заявил об урегулировании трений с Австралией США не будут размещать тяжелую военную авиацию в Австралии - премьер Генконсульство США в Сиднее эвакуировано - госдепартамент Американских военных баз в Австралии не будет - австралийский министр обороны В Австралию с визитом прибыл авианосец ВМС США "Карл Винсон"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]