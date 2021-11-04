Манат подешевел к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 4 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 4 ноября ЦБА установил на уровне 1,9712 манат/1EUR (3 ноября - 1,9691 маната/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 4 ноября сохранил на уровне 0,0237 манатов/1RUB (3 ноября - 0,0237 маната/1RUB).

Х.Насирзаде