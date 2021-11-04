Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 248 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга возросло до 248 млн 80 тыс. 479, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 21 тыс. 452 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 млн 252 тыс. 513 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 750 тыс. 423.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 308 тыс. 140. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 459 тыс. 191 человека.
На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 835 тыс. 785 заболевших, из них умерло 608 тыс. 235 человек.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 646,2. В США на 1 млн жителей скончался 2 тыс. 311 человек, в Индии - 329, Бразилии - 2 тыс. 835.
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