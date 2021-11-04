Киргизия не поднимает вопрос признания талибов, но не считает правильной их изоляцию

Киргизия не поднимает и не обсуждает вопрос признания правительства "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация), сообщил заместитель председателя Совета безопасности страны Таалатбек Масадыков.
"Позиция нашей страны: мы, как и подавляющее большинство представителей мирового сообщества, не обсуждаем и не поднимаем вопрос признания. Мы говорим о том, что необходимо вести диалог с представителями де-факто талибского правительства в Афганистане", - сказал Масадыков на конференции в четверг.
По его словам, необходимо проводить консультации с новым правительством.
"Это жизненно важно для всех. Любые конфликты в мире, включая большие войны, всегда решались за столом переговоров. Оставить правительство Афганистана в изоляции считаю неправильным", - отметил Масадыков.
Зампредседателя Совбеза добавил, что Киргизия оказала посильную гуманитарную помощь Афганистану, провела переговоры с представителями новой власти. "На прошлой неделе прошли переговоры с министерствами Афганистана, в том числе и силовыми структурами", - сказал Масадыков.
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