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СНГ 04.11.2021 12:43

Киргизия не поднимает вопрос признания талибов, но не считает правильной их изоляцию

Киргизия не поднимает и не обсуждает вопрос признания правительства "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация), сообщил заместитель председателя Совета безопасности страны Таалатбек Масадыков.

"Позиция нашей страны: мы, как и подавляющее большинство представителей мирового сообщества, не обсуждаем и не поднимаем вопрос признания. Мы говорим о том, что необходимо вести диалог с представителями де-факто талибского правительства в Афганистане", - сказал Масадыков на конференции в четверг.

По его словам, необходимо проводить консультации с новым правительством.

"Это жизненно важно для всех. Любые конфликты в мире, включая большие войны, всегда решались за столом переговоров. Оставить правительство Афганистана в изоляции считаю неправильным", - отметил Масадыков.

Зампредседателя Совбеза добавил, что Киргизия оказала посильную гуманитарную помощь Афганистану, провела переговоры с представителями новой власти. "На прошлой неделе прошли переговоры с министерствами Афганистана, в том числе и силовыми структурами", - сказал Масадыков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]