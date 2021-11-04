ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2021 г до 4,3% с 3,3%, в 2022 г сохранил 3,0%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил свой прогноз по темпам восстановления экономики РФ в 2021 году на 1,0 процентного пункта.

Новая оценка ЕБРР, опубликованная в четверг, предусматривает рост российского ВВП в 2021 году на 4,3% против 3,3% в предыдущей, июньской версии прогноза.

В 2022 году ЕБРР, как и раньше, ожидает рост российской экономики на 3%.

"Российская экономика во втором квартале 2021 года достигла допандемийного уровня. Хотя в начале третьего квартала наблюдались некоторые признаки замедления в горнодобывающем секторе, розничные продажи оставались стабильными, и более высокие квоты в рамках ОПЕК+ должны поддержать добычу в ближайшие месяцы", - говорится в обзоре ЕБРР.

"Ожидается рост ВВП РФ на 4,3% в 2021 и на 3% в 2022 годах благодаря задействованию в качестве стимула государственных средств, образовавшихся в результате повышения доходов от сбыта товаров сырьевой группы", - прогнозируют в ЕБРР.

"Прогноз подвержен ряду рисков как с точки зрения повышения, так и понижения, не в последнюю очередь из-за геополитической напряженности, в частности, риска дальнейших санкций, а также волатильности цен на нефть и спроса", - отмечают также в ЕБРР.

Как сообщалось, по оценке Минэкономразвития, ВВП РФ за январь-сентябрь 2021 года вырос на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Минэкономразвития в сентябре повысило свой прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,2% с июльских 3,8%, одновременно понизив прогноз роста на 2022 год до 3,0% с 3,2% и сохранив прогнозы роста в 3,0% в 2023-2024 годах.

ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 4,0-4,5% в 2021 году, рост в интервале 2,0-3,0% в год в 2022-2024 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по росту ВВП в 2021 году равняется 4,3%, на 2022 год - 2,6%.