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Дальнее зарубежье 04.11.2021 12:31

Татарстан не будет продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября

Власти Татарстана решили не продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября, сообщила журналистам в четверг руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Оперативный штаб республики доложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову об эпидемиологической ситуации. По итогам доклада принято решение не продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября", - сказала Галимова.

Вместе с тем, она обратила внимание, что введённые ранее жесткие ограничения и запреты на работу ряда объектов, запрет на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий продолжают действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Так же Галимова сообщила, что в зависимости от эпидситуации не исключается введение дополнительных ограничительных мер. Их перечень сейчас находится на рассмотрении правительства Татарстана.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]