Татарстан не будет продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября

Власти Татарстана решили не продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября, сообщила журналистам в четверг руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Оперативный штаб республики доложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову об эпидемиологической ситуации. По итогам доклада принято решение не продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября", - сказала Галимова.

Вместе с тем, она обратила внимание, что введённые ранее жесткие ограничения и запреты на работу ряда объектов, запрет на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий продолжают действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Так же Галимова сообщила, что в зависимости от эпидситуации не исключается введение дополнительных ограничительных мер. Их перечень сейчас находится на рассмотрении правительства Татарстана.