Украина рассчитывает подписать документ о стратегическом партнерстве с США 10 ноября

Заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября в Вашингтоне, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"10 ноября мы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на котором подпишем новую Хартию стратегического партнерства", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.