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СНГ 04.11.2021 13:15

Украина рассчитывает подписать документ о стратегическом партнерстве с США 10 ноября

Заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября в Вашингтоне, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"10 ноября мы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на котором подпишем новую Хартию стратегического партнерства", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

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Тэги: УКРАИНА, США, ПАРТНЕРСТВО, КОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]