Минтруда Азербайджана направит 128 тыс. манатов на разработку ПО для бюджетного прогнозирования

Министерство труда и соцзащиты населения привлекло ООО «Prosys» к разработке программного обеспечения (ПО) для финансового и бюджетного прогнозирования.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 128,03 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
Азербайджан до сих пор не получил ответа от Армении на свои предложения о подписании мирного договора и делимитации границы - Алиев
Президент Алиев принял председателя правления Центра исламских исследований им. Короля Фейсала
Алиев принял экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович
В Азербайджане в ДТП за 9 месяцев погибли свыше 500 человек
Таможенники Азербайджана пресекли попытку отправки по почте 2,8 кг опиума в Канаду
В Азербайджане 60% взрослого населения полностью вакцинировано от COVID-19 – Алиев
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Исмаиллы
Первый торговый конвой Узбекистана прибыл транзитом через Афганистан в Пакистан
Рада дала добро на назначение Резникова министром обороны Украины
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Кредит наличными под 14% от Yelo Bank
Лица AccessBank: Ханум Мурадова, Глава Контактного Центра AccessBank-а: «Нас можно назвать «бойцами невидимого фронта»»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии