Минтруда Азербайджана направит 128 тыс. манатов на разработку ПО для бюджетного прогнозирования

Министерство труда и соцзащиты населения привлекло ООО «Prosys» к разработке программного обеспечения (ПО) для финансового и бюджетного прогнозирования.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 128,03 тыс. манатов.

Х.Насирзаде